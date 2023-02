Voro: "El objetivo está clarísimo: evitar el descenso"

El técnico ché dice que no le importa que el club esté buscando un nuevo entrenador

Salvado González 'Voro' compareció ante los medios de comunicación de cara al próximo partido de Liga ante el Athletic Club en Mestalla. Un duelo clave para el Valencia, que solo ha ganado 1 partido de los últimos 10 en juego y está inmerso en la lucha por los puestos de la zona baja de la tabla.

¿Nuevo entrenador? “No me preocupa que salgan nombres. Yo estoy centrado en lo que puedo aportar. En lo que no, no pierdo ni un segundo. El objetivo está clarísimo: evitar el descenso. Lo hemos hablado con los jugadores. Hay que sumar desde ya. Evitar el descenso son palabras mayores”.

Su contrato. “Mi contrato es hasta el 30 de junio, no hasta abril o mayo. Los resultados marcarán. O no. Pero no me preocupa en absoluto. No pienso en el perfil de los entrenadores que suenan. Yo me centro en lo que puedo ayudar al equipo. El club decidirá lo que decida. Sin problemas”

Situación. “El club me dijo que incorpore la gente adecuada para mejorar prestaciones. Alberto Pardo ya estaba previsto que regresara antes de entrar yo. Estoy aquí para ofrecer soluciones, no para causar problemas. No me preocupa en absoluto que el club busque nombre

Protesta de la afición. “Respeto absoluto a que la afición del Valencia se exprese como considere oportuno. A partir de ahí también es verdad que en estos momentos necesitamos el apoyo de la gente”.

Rival. "no estamos para conformanos con un punto. Necesitamos los 3 puntos, evitando la ansiedad, la precipitación y cometer errores. Si nos ganan, que no sea porque nosotros hemos tenido errores groseros. Nuestro foco es salir a por el partido".

Defensa. "Podemos jugar con defensa de cuatro o de cinco, pero independientemente de los sistemas, queremos que el equipo se sienta fuerte y valoramos cualquier tipo de opción para estar sólidos".