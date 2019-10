Y una noche volvió: Quintero, el regreso más esperado

Después de casi siete meses desde aquella rotura de ligamentos, el colombiano retornó a las canchas en el partido por Copa Argentina ante Almagro.

Pasaron exactamente 208 días desde aquel domingo 17 de marzo ante Independiente, en el Monumental, cuando River goleó 3-0, pero perdió a quien era en ese momento, sin dudas, el jugador más importante de un equipo que estaba empezando a reencontrarse con su mejor nivel. Más de medio año después de la fatídica tarde en la que se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda, volvió Juan Fernando Quintero.

"Pienso que voy a volver a debutar", decía ilusionado, en junio, cuando se encontraba en pleno proceso de rehabilitación. Le costó mucho, tardó incluso un poco más de lo esperado en regresar, pero ni Marcelo Gallardo ni el propio Juanfer pretendían apurar su regreso. Al margen de los exigentes compromisos que tuvo que afrontar el Millonario durante el año, nunca estuvo en los planes acelerar los tiempos del colombiano, quien tras realizar un extenso e intenso trabajo de recuperación y fortalecimiento de su pierna, pudo retornar a la actividad este viernes 11 de octubre, en la victoria por cuartos de final de Copa , en Mendoza, sobre Almagro.

#CopaArgentina 🇦🇷 | Y un día volvió la zurda mágica de River. Pase, Juanfer Quintero, lo estábamos esperando...pic.twitter.com/MbMRVgxHYy — Fútbol en Punto (@FutbolenPuntoOK) October 12, 2019

Con su equipo ya en ventaja en el resultado y en el juego, el autor de uno de los goles más importantes de la historia riverplatense ingresó en el complemento en reemplazo de Exequiel Palacios, para disputar su primera media hora de fútbol en casi siete meses.

El zurdo se ubicó en el centro del ataque, a espaldas de los delanteros, el lugar donde más cómodo se siente, y pese a la evidente falta de ritmo, dejó en claro que la magia sigue intacta. Lo demostró en algunas conexiones con sus compañeros (completó el 81% de los 31 pases que intentó) y en las tres chances de gol que tuvo en sus pies: un remate cruzado que desvió Limousin, un tiro libre cerrado que el arquero descolgó del ángulo superior y otro tiro libre pero por abajo de la barrera, que no se metió por milímetros.

Juanfer Quintero entró y #River está más cerca de extender la ventaja en el marcador ante Almagro. Acá, el tiro libre que tapó Limousin.#CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/dBu8D5PWP1 — TyC Sports (@TyCSports) October 12, 2019

"Me sentí muy bien. Con mis compañeros, el equipo y la forma de jugar hace que sea todo más fácil. Hay que estar preparado para lo que se viene", aseguró el ex-Porto luego del partido, en declaraciones a TyC Sports, y ya habló de lo que se viene: "La idea es no parar. Tenemos que prepararnos para lo que se viene, que es . Todavía no pensamos en Boca".

Volvió Juanfer. El regreso más esperado, en el momento más dulce del semestre para un River que se ilusiona más que nunca.

Los números detallados de Juanfer en su regreso: