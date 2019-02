¿Volverá Marcelo Díaz a la Selección chilena?

El técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, viajó a Argentina para presenciar el accionar del volante de Racing y de otros cuatro futbolistas nacionales.

Esta jornada el técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, regresó al país luego de su viaje a Argentina para presenciar el accionar de cinco jugadores nacionales que se desempeñan en la Superliga.

El DT caleño vio en directo los duelos de Rosario Central vs. Lanús, Racing - Independiente y Estudiantes de La Plata vs. Talleres de Córdoba. En aquellos cruces, pudo observar desde las gradas a Alfonso Parot, Gabriel Arias, Pedro Pablo Hernández, Leonardo Gil y Marcelo Díaz. Sin embargo, los focos de la prensa apuntaron a su encuentro con el volante de la Academia, quien no ha vuelto a las nóminas del combinado criollo desde el ciclo de Juan Antonio Pizzi.

Todos los fanáticos de la Selección piden el retorno del Chelo, pero -hasta ahora- ha sido resistido por el cafetalero pese a su buen momento en la disciplina de Chacho Coudet, donde es figura en la escuadra de Avellaneda. Su equipo suma 176 días en la cima del certamen, desde la cuarta fecha, y le restan seis jornadas para coronarse campeón.

Al respecto, el entrenador no dio pistas sobre un posible regreso del bicampeón de América e indicó que “no conversé con (Marcelo) Díaz ni con ninguno de los jugadores. Quise pasar desapercibido, aunque no es fácil, para que ellos jugaran sin ansiedad por nuestra presencia”, afirmó en diálogo con CDF.

“Pude observar tres juegos y ahora se sigue valorando a estos jugadores que están acá en estas ligas. Es importante haber evaluado cinco jugadores, en partidos interesantes, de buen nivel… Ojalá los muchachos sigan por este camino”, comentó sobre lo mismo.

Y en la misma línea, destacó el presente de los jugadores en sus respectivos clubes. “Todos están haciendo un gran esfuerzo, brindándose, algunos con mayor participación que otros, pero creo que van por buen camino”, dijo.

Finalmente, el colombiano se refirió también a la situación de Claudio Bravo, quien ya se reintegró al plantel del Manchester City tras superar su lesión al Tendon de Aquiles izquierdo, aunque aún no ve acción en cancha.

“No hemos tenido la última respuesta del departamento médico. Claudio quiere, todos sabemos que está trabajando intensamente en eso y todo pasará por el departamento médico del equipo”, cerró.