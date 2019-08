Después de años y años de solicitarlo, EA Sports pudo satisfacer a sus fanáticos y creó el nuevo modo de juego Volta. Esta palabra en portugués significa "vuelta", y se trata de regresar al famoso futbol callejero donde todos comenzamos a practicar el deporte más hermoso del planeta.

Como en sus mejores años, FIFA 20 incluirá la modalidad que reemplazará a The Journey y Alex Hunter, recordando el alabadísimo FIFA Street y dando una experiencia nunca antes vista, en la que los trucos y la magia callejera entregarán horas de diversión a todos los jugadores.

Este 8 de agosto se anunció en qué consistirá Volta, todo lo que podremos hacer en él y algunos adelantos que ilusionan a los fanáticos con dominar el futbol callejero y las increíbles locaciones que se han recreado.

17 global playgrounds and countless ways to express your style. This is #VOLTA FOOTBALL https://t.co/VmboOJAic0 #FIFA20 🔥 pic.twitter.com/V8ssMy4lgz