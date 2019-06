Volta: el retorno del FIFA Street y por qué EA trae de nuevo el modo de juego para el FIFA 20

La afición llevaba años demandando el retorno de las calles y la nueva edición del videojuego lo hará con 'Volta'

El tuvo la entrada de la , pero a algunos fans se les quedó corto y EA Sports está dispuesta a que el FIFA 20 salga a la perfección. La mejor manera de hacerlo que se les ha ocurrido ha sido volver al FIFA Street, más grande, mejor y más auténtico de lo que nunca fue.

Conocido como 'Volta', el nuevo modo de juego completamente independiente supone la vuelta del deseado fútbol callejero al famoso videojuego. Han pasado siete años desde que salió el FIFA Street y tras incontables peticiones de los fans, EA vuelve a fijarse en esta modalidad de juego.

"Este es un año especial para el FIFA, es el mayor FIFA que hemos hecho", ha explicado el director creativo del videojuego, Matt Prior, a Goal.

"Volta es realmente una palabra portuguesa que significa vuelta y la idea es traer de vuelta a la otra mitad del mundo del fútbol al juego", cuenta. "Nos hemos centrado en el juego once contra once durante años, de manera exitosa, pero hay otro mundo entero del fútbol y es el que se ve en la calle".

"Casi ninguno de nuestros consumidores ha tenido su primera experiencia en el once contra once. Las raíces del fútbol empiezan en el jardín de casa, en el parque. Es una parte del fútbol que no teníamos en el juego, así que estamos ilusionados por traer ese aspecto al FIFA".

"Es una de las funcionalidades más pedidas por nuestra audiencia central, pero también lo vemos como una manera de tirar barreras y hacer del videojuego algo mucho más accesible". "No necesitas saber la trampa del fuera de juego, no necesitas tener un equipo, tira los muros para entrar en el juego"

El artículo sigue a continuación

HAn viajado desde Amsterdam hasta en un intento de entender el fútbol callejero, EA quería asegurarse de que Volta fuese veraz. "FIFA Street es un juego que hicimos hace muchos años y era fantástico, pero igual un poco excesivo y no auténtico. Queríamos traer más autenticidad a este videojuego", explica Aaron MacHardy, productor del FIFA 20, a Goal.

"Hemos viajado por todo el mundo para hacer nuestra investigación y que el juego callejero se entendiese en su cultura". "La familia del FIFA en EA es bastante grande y hay una tonelada de experiencia de gente que ha trabajado en el FIFA Street, pero nosotros no teníamos la intención de recrear aquella experiencia, porque buscábamos algo más auténtico, más pegado a la auténtica cultura del fútbol callejero.