Vito van Crooij dejará el NEC para completar un traspaso dentro de la Eredivisie

El Willem II espera hacerse con Vito van Crooij justo antes del cierre del mercado, procedente del NEC. El centrocampista de 30 años estaría encantado de dar el paso al club de Tilburg. Así lo informa el Brabants Dagblad.

El Willem II sigue buscando refuerzos con insistencia a las puertas del cierre del mercado. El club ve en Van Crooij un buen refuerzo, ya que puede desempeñarse tanto como centrocampista como por las bandas.

Primero, eso sí, ambos clubes deben llegar a un acuerdo. Además, Van Crooij todavía tiene que cerrar su propio acuerdo con el Willem II. El neerlandés tiene contrato con el NEC hasta mediados de 2027.

Van Crooij firmó una buena primera temporada como titular a las órdenes del exentrenador del NEC Rogier Meijer, pero con el técnico Dick Schreuder fue perdiendo protagonismo de forma progresiva.

La temporada pasada, el NEC cedió a Van Crooij a su antiguo club, el Sparta Rotterdam, en la segunda mitad del curso. En ese periodo disputó diez partidos, en los que dio una asistencia.

Esta temporada quedó claro muy pronto que Van Crooij no puede contar con muchos minutos. En los dos primeros partidos de la Eredivisie, el centrocampista, que también puede actuar como extremo, ni siquiera entró en la convocatoria.

El técnico del Willem II, John Stegeman, ya expresó anteriormente su preocupación por la falta de calidad en la plantilla. El entrenador aún espera nuevas incorporaciones. El conjunto de Tilburg ya se reforzó anteriormente de forma sorprendente con el ex del Feyenoord Tonny Vilhena.

















