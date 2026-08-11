El portugués Vitinha, centrocampista estrella del París Saint-Germain, aseguró que está listo para disputar el partido de la Supercopa de Europa ante el Aston Villa mañana miércoles, señalando que él y sus compañeros quieren esforzarse más para ganar más títulos.

El París Saint-Germain se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa por segunda temporada consecutiva, mientras que el Aston Villa conquistó el título de la Liga Europa.

Vitinha declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Aston Villa: "Estoy bien. El año pasado demostramos que tenemos hambre de títulos. Queríamos ganar más títulos y más copas. Y este año no es diferente. Será difícil, pero queremos dar lo mejor de nosotros para ganar más".

Y añadió, según recogió la web oficial del París Saint-Germain: "Por supuesto, sabemos que el tiempo de preparación fue un poco corto. No pudimos tener el tiempo de descanso y preparación habitual. Creo que el equipo y yo estaremos listos para el partido del miércoles. Daremos lo mejor de nosotros para ganar".

Continuó: "Todos conocemos al Aston Villa, incluso con el inicio de la nueva temporada. Siempre ha sido difícil jugar contra ellos. Recuerdo bien nuestro partido contra ellos en la Liga de Campeones de Europa hace dos años, lo recuerdo bien. Fue difícil, especialmente la segunda parte. Somos conscientes de lo difícil que será el partido del miércoles, pero también sabemos que la Supercopa es un partido que rara vez se disputa a lo largo de la carrera de un jugador".

Y prosiguió: "Tuvimos tiempo para descansar después del Mundial. Estamos preparados para disputar los partidos. Debemos concentrarnos plenamente. Nuestra mente está puesta en el partido del miércoles y en esta Supercopa".

Y sobre su candidato a ganar el Balón de Oro este año dijo: "Hay muchos jugadores destacados que pueden ganar el Balón de Oro este año".

Y añadió: "Para mí, creo que es natural que lo gane un jugador del París Saint-Germain, como Khvicha Kvaratskhelia tras su magnífica temporada en la Liga de Campeones de Europa, o Ousmane Dembélé tras su destacada temporada, o Fabián Ruiz, que lo ganó todo. También hubo otros jugadores destacados que hicieron una gran temporada, como Harry Kane y Kylian Mbappé. No hay duda de que se me han pasado algunos nombres, pero mi candidato es un jugador parisino".



