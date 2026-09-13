Virgil van Dijk corta muy rápido una pregunta sobre la selección de Países Bajos

Virgil van Dijk se niega a hablar abiertamente sobre su futuro en la selección neerlandesa. Así ha vuelto a quedar demostrado durante la Virgil’s Legacy Trophy, el torneo juvenil de Tilburg que el internacional neerlandés organiza cada año.

«Pensaba que no íbamos a hacer preguntas sobre la selección neerlandesa. Pero seguro que eso lo descubrirás rápido», señaló Van Dijk este domingo con palabras claras en una entrevista con ESPN.

Van Dijk habló la semana pasada con el seleccionador Xavi, que estuvo presente en el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid en el arranque de la nueva temporada de la Liga de Campeones. El próximo viernes se sabrá si el capitán entra en la convocatoria definitiva para los partidos de la Nations League ante, entre otros, Alemania y Grecia.

Van Dijk tuvo dudas sobre su futuro con la selección neerlandesa tras la EURO 2024. Ronald Koeman logró convencerle para seguir, por lo que el defensa también estuvo presente en el último Mundial, que para Países Bajos terminó ya en dieciseisavos de final.

El capitán del Liverpool también habló brevemente con el Brabants Dagblad sobre el torneo juvenil que lleva su nombre. «Ayer por la tarde (sábado, red.) jugamos con el Liverpool, tengo que volver a entrenar a última hora de la tarde y ahora estoy aquí. Eso ya dice bastante sobre lo importante que es esto para mí, ¿no?»

Van Dijk espera sobre todo poder transmitir algo a los jóvenes jugadores durante el torneo. «La vida de un chico de doce o trece años es muy turbulenta, pero al mismo tiempo también ves que jugadores de dieciséis años ya debutan a veces como profesionales. Así que quién sabe, quizá este fin de semana aquí también veamos a chicos que dentro de tres años ganen la Liga de Campeones, quizá incluso marquen el gol de la victoria en la final. Eso sería bonito.»

La leyenda del Liverpool Steven Gerrard estuvo presente en Tilburg. Además, Frenkie de Jong, Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry enviaron mensajes en vídeo para los talentos.