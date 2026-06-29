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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Vinícius y Konya lideran el ataque de Brasil frente a Japón

Vinicius Junior
M. Cunha
Brazil
Japan
World Cup
Brasil
Japón

Un reto difícil

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha anunciado el once para enfrentar a Japón en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Ancelotti apuesta por un trío ofensivo conformado por Ryan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

La alineación completa de Brasil es la siguiente:

Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemari - Casemiro - Paquetá - Ryan - Cunha - Vinícius Jr.

Raphinha se pierde el partido por lesión, y Neymar parte desde el banquillo.

Por su parte, Japón sale con:

Suzuki, Ito, Watanabe, Taniguchi, Duan, Sano, Kamada, Nakamura, Ito, Ueda y Maeda.

Brasil lideró el Grupo C con 7 puntos, superando a Marruecos por diferencia de goles, y Japón terminó segunda del Grupo F, tras Holanda.

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