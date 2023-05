Vinicius, una mezcla perfecta de talento y sacrificio

Ha alcanzado un momento de forma extraordinario dándole mucha importancia a cuidarse, algo que hace de forma constante desde su lesión en 2019

Vinícius Júnior es el futbolista definitivo. Un deportista del futuro con el talento de la calle y de los futbolistas del pasado y con el físico privilegiado de los jugadores del presente. Un jugador que ha alcanzado esta temporada unas cifras tremendas pese a no ser un goleador natural: 23 goles y 21 asistencias, con siete tantos y cinco asistencias en la Champions League. Pero, ¿hasta qué punto es un privilegiado físicamente?

El ex del Flamengo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo no sólo por su talento y por su atrevimiento en los partidos, también por una enorme cantidad de trabajo y de sacrificio. El que piense que Vinicius no se lesiona y llega pletórico a los finales de partido solo por una genética privilegiada se equivoca. Vinicius trabaja como nadie, es consciente de que su fútbol depende de su cuerpo y le dedica todo el tiempo necesario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Todo empezó tras su lesión ante el Ajax el cinco de marzo de 2019. Aquel día Vinicius sufrió un doble golpe dolorosísimo que le hizo replantearse su puesta a punto diaria. El jugador carioca se rompió los ligamentos de su tobillo derecho, lo que impidió que jugase el tramo final de un partido que acabó con la eliminación del Real Madrid en octavos de final de la Champions, algo que le dejó muy tocado anímicamente por no poder ayudar a su club en un momento tan delicado. Además, la lesión fue tremendamente dolorosa, llegando incluso a salir del campo llorando ante la ovación de un Bernabéu que ya sentía a Vini como uno de los suyos aunque apenas llevaba unos meses en el primer equipo.

Ese doble mazazo moral y físico le llevó a empezar a darle una importancia suprema a su físico. A las dos semanas comenzó a trabajar con Thiago Lobo, su preparador físico personal, el cual día tras día le elabora un plan de trabajo acorde a sus necesidades. Vini no tiene por qué hacer los mismos ejercicios todos los días. Thiago le prepara las sesiones en base a lo que necesita para que su cuerpo esté siempre en las mejores condiciones posibles teniendo en cuenta absolutamente todo: descanso, molestias, fuerza... todo.

Su entorno lo tiene muy claro. "Cuando duerme, trabaja. Cuando come, trabaja. Está todo muy controlado", aseguran. Y es que tiene todo tremendamente monitorizado para reducir al máximo cualquier riesgo de lesión. Sus horas de sueño y su comida están dentro de su plan de trabajo como deportista de élite que es, no deja nada al azar.

No ha cambiado nada, su trabajo diario es el mismo desde hace tres años. Su estado actual se debe a un trabajo acumulado que le ha permitido llegar al tramo decisivo de temporada a pleno rendimiento, además de en un momento de confianza altísimo. Vinicius llega al partido más decisivo del año como el jugador más en forma del planeta y espera ser tan decisivo en la vuelta en el Etihad ante el Manchester City como lo fue en la ida con el golazo que adelantó al Real Madrid.