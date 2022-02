Vinicius, un viejo anhelo del PSG

Por Jorge C. Picón - Vinicius Junior visitará por segunda vez el Parque de los Príncipes. El brasileño ya pisó el césped del estadio del PSG en la fase de grupos de la Champions de 2019/20, en una derrota sangrante por 3-0. Fueron solo once minutos en los que poco pudo demostrar. Sin embargo, más de dos años después, las cosas han cambiado: Vini ha pasado de ser un suplente con iseguridades y falta de gol a un titular indiscutible con un impresionante registro de 15 goles y 10 asistencias en lo que llevamos de temporada. Ha sus 21 años, busca asaltar la casa de su compatriota Neymar para demostrar ante el mundo que es el jugador brasileño que liderará la próxima generación.

Lo hará ante Leonardo, director deportivo de la entidad parisina y enamorado del estilo de juego de Vinicius. En 2019 el PSG intentó abrir una vía de negociación con el Madrid para tratar de firmarlo. Sin embargo, el club blanco desechó la propuesta, manteniéndose firme en su política: el ex Flamengo era y es intocable. Desde entonces no ha habido más propuestas formales, conscientes de las intenciones del Real Madrid y de las ganas del jugador de triunfar de blanco, pero lo cierto es que el gusto y el interés por parte de la directiva no ha decaído.

En el horizonte, la renovación. A pesar de que todavía tiene dos años más de contrato, la idea del club es alargarlo y subir su estatus en la escala salarial de la plantilla. Actualmente, está en uno de los escalones más bajos con un sueldo que ronda los tres millones de euros por temporada, una cifra que va a crecer exponencialmente una vez firme su nuevo contrato. La idea es, además, subir su cláusula de rescisión hasta los 1.000 millones. La intención del jugador, como la del club, es llegar a un acuerdo, lo que facilitará las negociaciones.

Esta eliminatoria podría ser un punto de inflexión en la carrera de Vinicius. Ser decisivo ante los parisinos, con la guerra que se vive entre los dos clubes por el caso Mbappé, puede elevarlo entre una afición madridista que ya lo venera. Además, puede ser muy positivo de cara a esa próxima renovación. Su confirmación como estrella mundial