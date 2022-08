Vinicius no tiene límites

El brasileño ha comenzado la temporada a un nivel incluso superior al de la campaña pasada

Vinicius Júnior está cada vez más cerca de convertirse en la principal estrella del Real Madrid. El brasileño sigue quemando etapas y poco a poco empieza a mirarle a la cara a los mejores jugadores del mundo.

Decidió la final de Champions en mayo y hace poco menos de una semana fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2022, en el cual es muy probable que haga TOP 10. Pero la sensación es que es solo el comienzo.

Vini siempre ha sido un jugador desequilibrante y ya el año pasado se convirtió en el futbolista al que buscaban todos sus compañeros. Ha pasado en pocos meses de ser un jugador del que se burlaban a un futbolista al que tienen que poner un triple marcaje: hay temor a Vinicius cada vez que coge la pelota.

La confianza con la que juega es una cosa jamás vista. No porque no haya jugadores con esa confianza, si no porque a nivel mental Vinicius ha tenido que soportar mucho estos años en el Real Madrid: críticas, burlas, la habitual presión de estar en el mejor equipo del mundo y la exigencia que eso conlleva... sin embargo jamás ha dejado de exponerse y de intentarlo hasta que ha acabado derribando por completo el muro.

El gol que este sábado marca contra el Celta es la prueba tangible de todo ello. En un mano a mano en el que tuvo tiempo de sobra para pensar definió con mucha clase. Los grandes atacantes muestran su mejor versión en jugadas como esta, en la que tienes demasiado tiempo para decidir y eso puede llevarte a definir de manera incorrecta. Si ya Vinicius también se muestra como un 'Superclase' en ese tipo de jugadas, a ver quien le para.