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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vinícius Júnior: «Espero el regalo de Ancelotti... y el árbitro me privó de mi primer hat-trick»

Escocia vs Brazil
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Una estrella del Real Madrid gana la apuesta

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, habló de la apuesta que hizo con Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, tras su gran partido contra Escocia esta madrugada en la tercera jornada del Mundial 2026.

El delantero marcó dos goles que llevaron a Brasil a la victoria 3-0 sobre Escocia, asegurando el liderato del grupo con 7 puntos, solo por diferencia de goles respecto a Marruecos.

En total lleva cuatro goles: uno a Marruecos, otro a Haití y el doblete ante Escocia.

Fue elegido mejor jugador del partido y, tras el encuentro, declaró: «Tras el empate con Marruecos hablamos de la evolución de los jugadores, de entender las exigencias de la competición y de saber cuándo atacar, defender y gestionar el partido».

Y añadió, según recoge el diario «AS»: «Creo que hoy hemos hecho nuestro mejor partido. El equipo, bajo la dirección de Ancelotti, debe seguir evolucionando y mejorando, porque ahora estamos en la fase de eliminatorias, que es la más importante del torneo».

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Sobre la anulación de su gol frente a Escocia por el VAR, Vinicius comentó: «Es una pena que me anularan el gol, porque habría sido mi tercer tanto del partido. Nunca antes había marcado tres goles con la selección, pero lo más importante es la victoria y la evolución del equipo, porque ahora empieza la fase decisiva, en la que debemos ofrecer grandes partidos y seguir mejorando para llevar a Brasil a lo más alto».

Sobre la apuesta con Ancelotti, su exentrenador en el Real Madrid, bromeó: «Me debe un regalo. Le prometí un gol de cabeza y dijo que era imposible; ahora espero mi premio».

El segundo tanto, de cabeza, llegó tras un centro perfecto de Bruno Guimarães.


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