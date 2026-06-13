Vinícius: «Brasil está aquí para ganar el Mundial»

Vinicius Junior, estrella de Brasil y del Real Madrid, ha enviado un mensaje de optimismo a los aficionados de la Seleção antes del inicio del Mundial 2026.

La Canarinha debutará ante Marruecos en la madrugada del domingo.

En su cuenta de X, el experto en fichajes Fabrizio Romano destacó sus palabras: «Estamos aquí para ganar el Mundial. Nada más importa. Esa es nuestra única misión».

Y añadió: «Tenemos por delante ocho partidos; puedo cambiar el rumbo de este torneo a favor de nuestro país y por el bien de los jugadores».

Y concluyó: «No hablo de goles ni de asistencias, sino de jugar bien y dar confianza al equipo... No importa cuántos goles marque. Lo que importa es hasta dónde lleguemos».

Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.