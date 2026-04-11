Goal.com
En directo
FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP
GOAL

Traducido por

Vídeo: Un nuevo gol acerca a Ronaldo al hito histórico de Hamdallah

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
A. Hamdallah
Arabia Saudita
Portugal
Marruecos

El astro portugués sigue marcando goles

El capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, volvió a marcar en la Liga Roshen y confirmó su liderazgo pese a su edad.

Este sábado, en la jornada 28, anotó ante Al-Akhdoud, demostrando su valor y decisividad bajo la atenta mirada de afición y medios.

En el minuto 15, recibió un pase preciso, quedó solo ante el portero y definió con clase por la esquina izquierda.

Lee también: Tres meses en la línea de fuego... El último baile de Ronaldo amenaza el trono de Messi y Al-Hilal.

Con este tanto, el luso suma 98 goles en 101 partidos en la Liga Roshen y se sitúa a solo dos dianas del récord de Abdelrazak Hamdallah.

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Ittifaq crest
Al Ittifaq
ALI
1ª División
Damac FC crest
Damac FC
DHA
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA

Si marca dos más esta noche, será el más rápido en llegar a 100 goles y empatar a Hamdallah, ex del Al-Ittihad.

Con 24 tantos, el luso es tercero en la tabla de goleadores, por detrás del mexicano Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, 26 goles) y del inglés Ivan Toney (Al-Ahli, 27).




Anuncios