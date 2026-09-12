El inglés Ollie Watkins, delantero del Al Hilal, le regaló a su compañero, el centrocampista portugués Rúben Neves, un comienzo destacado con el equipo en la presente temporada.

El Al Hilal visitó al Al Taawoun este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto nueve del encuentro, el delantero inglés Ollie Watkins abrió el marcador para el Al Hilal, después de aprovechar un balón largo del centrocampista portugués Rúben Neves, quedarse solo ante la portería y colocar el balón dentro de las mallas con maestría.

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El gol fue el octavo en el que participa Rúben Neves con el Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, en el octavo partido que disputa con el equipo en las distintas competiciones, con un promedio de una contribución por encuentro.

El centrocampista portugués ha marcado 5 goles, 3 de ellos en la Roshn League y 2 en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, siendo el máximo goleador del equipo en la presente temporada hasta ahora, además de haber dado 3 asistencias.

Cabe recordar que Rúben Neves está considerado uno de los grandes protagonistas del Al Hilal desde su llegada a sus filas en el verano de 2023, procedente del Wolverhampton, donde ha disputado 142 partidos, en los que ha marcado 26 goles y dado 37 asistencias.