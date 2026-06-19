Vídeo: Un gol histórico... Sibarí enciende el Mundial con un golazo

La selección marroquí se adelantó pronto en el marcador en su decisivo partido de la fase de clasificación para el Mundial, apenas unos segundos después del pitido inicial, con un magnífico gol de Ismail El Saybari en el segundo minuto del encuentro.

El tanto llegó tras un pase en profundidad milimétrico de Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, que permitió a Al-Saybari rematar directo desde un ángulo cerrado y colar el balón por la escuadra de la portería de Angus Jan.

Es su segundo gol en dos partidos consecutivos, logro que ningún otro marroquí había conseguido, y mantiene su excelente racha goleadora, dando a los “Leones del Atlas” un inicio perfecto en un encuentro que puede acercarles al liderato del grupo.

El tempranero tanto descolocó al rival, que no encontró su ritmo tras encajar tan rápido.

Es el gol más rápido de un equipo árabe en la historia de los Mundiales y el más rápido de esta edición.