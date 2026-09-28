La selección de Portugal logró una valiosa victoria sobre Noruega por dos goles a uno, ayer domingo, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, pero el partido fue testigo de un incidente ocurrido en los minutos finales que enfadó especialmente al equipo dirigido por Ståle Solbakken.

Según el diario "As", los últimos minutos presenciaron una entrada violenta del portugués Bernardo Silva sobre la estrella de Noruega, Martin Ødegaard.

El propio capitán estalló de rabia, primero sobre el terreno de juego y después, tras el partido, ante los medios de comunicación.

El jugador del Real Madrid (que había entrado en el lugar de Neto en el minuto 87) presionó al futbolista del Arsenal y le golpeó por la espalda lejos del balón, por lo que Ødegaard se giró rápidamente para reprocharle su acción.

El capitán noruego estaba visiblemente enfadado y cojeaba sobre el terreno de juego.

Más tarde, estalló de rabia en sus declaraciones a los medios de comunicación al afirmar: "Recibí un golpe en el tobillo. Puede que no esté bien esta noche... Fue una locura, perdió los nervios por una jugada que no servía de nada. Me tiró al suelo mucho después de que hubiera pasado el balón. No entiendo qué intentaba hacer".

Y añadió: "No sé qué está haciendo. Esto no tiene cabida en un campo de fútbol. Es una pena que la gente actúe de esta manera".

Y continuó: "¿Qué le dije? No creo que sea apropiado hablar de este asunto en televisión. Deberíais preguntarle a él. No sé qué está haciendo. Este comportamiento es inaceptable en un campo de fútbol. Es una pena que la gente actúe así, pero así es la vida".

El noruego Patrick Berg también criticó a Bernardo Silva por su actitud, y dijo: "Fue una acción horrible. Una entrada intencionada, simplemente le dio una patada. Una acción totalmente innecesaria. Es algo muy triste, parecía que Martin estaba sufriendo mucho".









El jugador del Benfica, Schjelderup, se hizo eco de esta opinión al afirmar: "Es parte del juego, sí, pero fue una entrada tardía y dura. Quizá exagero un poco, pero por desgracia los árbitros no pueden verlo todo". Bernardo Silva, hablando desde la zona mixta, se limitó a añadir: "Es fútbol, amigo mío...".

El saludo de Bernardo a su excompañero en el Manchester City, Erling Haaland, al final del partido no fue nada amistoso.

Los medios de comunicación noruegos se han hecho eco de la noticia y esperan que se trate de un simple incidente con su capitán, Martin Ødegaard.



