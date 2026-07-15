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Vídeo: Tras su efusiva celebración, el rey de España asistirá a la final del Mundial

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Fuerte apoyo a la selección española tras la victoria sobre Francia

El rey Felipe VI viajará a Estados Unidos para ver la final del Mundial 2026, el domingo en East Rutherford, cerca de Nueva York.

El Palacio Real confirmó hoy a France-Presse que el rey asistirá con su familia: «Irán los cuatro», es decir, el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía.

La familia real viajará tras la clasificación de España para la final, lograda con una merecida victoria 2-0 sobre Francia en la semifinal del martes en Texas. La selección está a un paso de su segundo título mundial, y se medirá al ganador del Argentina-Inglaterra.

Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente confirmó que el rey le había llamado para felicitarle: «Es un gran honor que nuestro rey nos llame y nos demuestre constantemente su interés y su apoyo. Hemos hecho feliz a todo un país».

El monarca ya siguió la semifinal en Barcelona junto a su familia y celebró el pase a la final en un vídeo que se hizo viral.

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