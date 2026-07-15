Vídeo: «Se acabó el tiempo de los sentimientos»... ¡Vidal deja atónito a Messi!

Arturo Vidal volvió a acertar al pronosticar la victoria de España 2-0 sobre Francia y su pase a la final del Mundial 2026.

El volante de Colo-Colo celebró su acierto en Instagram y aprovechó para dar su pronóstico sobre el partido de esta noche entre Argentina e Inglaterra.

En un story recordó: «Ya os dije quién ganaría el Mundial. También que España superaría a Francia. El que más entiende de fútbol soy yo».

Ya antes de los cuartos la había señalado como favorita: «España es mi primera opción, así que creo que avanzará, aunque Bélgica será un rival difícil tras su último partido».

Su pronóstico se cumplió tras el 2-1 de España sobre Bélgica con gol en el final, lo que le llevó a reiterar: «Sigo creyendo que España será campeona del mundo».

También pronosticó la clasificación de Inglaterra ante Noruega: «Inglaterra se clasificará; mostró un nivel diferente y se convirtió en una de las favoritas».

Sobre Argentina-Suiza dijo: «Es un partido muy abierto. Ambas selecciones tienen muchas posibilidades de clasificarse, pero Argentina cuenta con Leo, y si está en su mejor momento, se clasificará».

Su pronóstico más llamativo fue la semifinal Argentina-Inglaterra: pese a su amistad con Messi, dijo: «¡Oh, Leo, lo siento! Pero creo que Inglaterra avanzará y jugará la final contra España».

Vidal aclaró que sus pronósticos se basan en el nivel de las selecciones en el torneo, no en la emoción: «Se acabó el tiempo de la emoción, la forma de jugar de las selecciones es muy clara».

Tras la clasificación de España para la final, todas las miradas se centran ahora en el Argentina-Inglaterra para ver si Vidal mantiene su racha de aciertos.