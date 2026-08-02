El presidente estadounidense Donald Trump sumó dos nuevos trofeos a su colección tras ganar los campeonatos del club y de veteranos en su propio campo de golf en Nueva Jersey.

Según el diario "The Sun", Trump, de 80 años, registró un resultado inverosímilmente bajo de 70 golpes bajo par en el Trump National Golf Club de Bedminster durante el fin de semana, elevando su palmarés declarado a más de 40 victorias en total.

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron al presidente estadounidense recibiendo un caluroso aplauso frente al tablero de resultados del club tras finalizar la ronda, con un comentario que confirmaba que había obtenido dos premios por su desempeño.









El par estándar en Bedminster está fijado en 72, lo que significa que Trump afirma haber terminado el partido con dos golpes bajo par para lograr la doble victoria.

El resultado de 70 puntos llegó un año después de que la Casa Blanca publicara una tarjeta de resultados que afirmaba que Trump había registrado 69 golpes bajo par en el mismo torneo anual en 2025 para ganar por una diferencia de 10 golpes en total.

Se vio a Trump visitando a las tropas durante su viaje a Nueva Jersey, aunque los observadores notaron que todavía llevaba puesto su guante de golf mientras saludaba a los militares.

Un usuario del sitio "X" escribió, respondiendo a un vídeo: "Lleva puesto el guante de golf. ¡Qué falta de respeto!".

Otro añadió: "Supongo que lleva los zapatos de golf y el guante de conducir a donde quiera que va...???"









Trump, un entusiasta jugador de golf, siempre ha presumido de su destreza en el campo, declarando: "He jugado mucho y he jugado bien. Hay muy pocas personas que puedan vencerme al golf".

Sin embargo, su nutrido historial de logros y resultados declarados ha suscitado las dudas de críticos y periodistas deportivos a lo largo de los años.

El escritor deportivo Rick Reilly, autor de un libro sobre los hábitos de Trump en el golf, ha cuestionado la legitimidad de sus victorias en los campeonatos de clubes, llegando a declarar en una ocasión: "Cuando se trata de hacer trampas, es un 11 en una escala del 1 al 10".