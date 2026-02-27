Traducido por

VÍDEO: «No estoy aquí para dar consejos a Mikel Arteta». Pep Guardiola, visiblemente molesto, responde con brusquedad a un periodista que le pregunta sobre el título de la Premier League del Arsenal

Pep Guardiola, desconcertado, rechazó una pregunta de un periodista relacionada con la búsqueda de Mikel Arteta de su primer título de la Premier League como entrenador, insistiendo en que no había asistido a la rueda de prensa previa al partido para ofrecer consejos al técnico del Arsenal. El Manchester City se enfrenta al Leeds el sábado por la noche con el objetivo de reducir la diferencia con el líder de la tabla a dos puntos, mientras que los Gunners no jugarán hasta el domingo, cuando reciban al Chelsea.