Vídeo: México 1-0 Argentina. Una provocación con un final inesperado

Las gradas del estadio MetLife de Nueva Jersey no solo estaban llenas de aficionados españoles y argentinos, sino también de mexicanos que habían ido a ver la final del Mundial. Uno de ellos apareció en uno de los vídeos más virales del partido.

Un aficionado argentino se burló del mexicano porque animaba a España vistiendo la camiseta verde de su país.

En lugar de pelear, el mexicano respondió con humor, tal como relató el diario Marca.

Cuando la discusión subió de tono, el mexicano sacó una tarjeta roja en broma para “expulsarlo”.

Instantes después, empezó a bailar y se quitó la camiseta mexicana para mostrar la española.

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España venció 1-0 a Argentina con gol de Ferran García en el 106’, tras dominar a una Albiceleste que no inquietó a Unai Simón en 90’.

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