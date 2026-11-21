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El Nápoles recuperó la senda del triunfo en la Serie A al imponerse al Torino por 1-0 este sábado por la noche, en la jornada 12. Así deja atrás una racha de resultados irregulares, con derrotas ante la Juventus y el Oporto y un empate posterior frente a la Lazio, suma tres puntos importantes en su trayectoria en el campeonato y refuerza su posición en la pelea por los puestos de cabeza.

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El Nápoles salió al ataque desde el inicio y Scott McTominay estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 5, cuando avanzó con el balón dentro del área y disparó, pero la pelota se marchó junto al poste. Después, los locales dispusieron de un saque de esquina en el minuto 7 que terminó en un intento de McTominay que no inquietó la portería del Torino. En el minuto 10, el Nápoles generó una ocasión peligrosa con un contragolpe liderado por McTominay, que cedió el balón a Matteo Politano. Este disparó de primeras, pero el portero Lucas Beri detuvo el intento, y McTominay no logró aprovechar el rechace ante la intervención de los defensas del Torino.

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De Bruyne, una entrada obligada

Acto seguido, el Nápoles se vio obligado a realizar un cambio prematuro en el minuto 13 por la lesión de Antonio Vergara, a quien sustituyó Kevin De Bruyne. Los napolitanos siguieron insistiendo y Beri detuvo un disparo de McTominay en el minuto 17, antes de volver a frenar un intento de Rasmus Højlund en el minuto 27, después de que el delantero danés se zafara de los defensores y disparara dentro del área.

En el minuto 38, Højlund se elevó para rematar un centro de Leonardo Spinazzola, pero su cabezazo se fue por encima del larguero. Además, un defensa del Torino despejó un remate de cabeza de De Bruyne en el minuto 40.

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Antes del descanso, el Torino estuvo cerca de adelantarse cuando Rolando Mandragora soltó un potente disparo desde fuera del área en el minuto 45, pero el balón se estrelló en el larguero y volvió al terreno de juego. Así, la primera parte terminó sin goles pese a la superioridad del Nápoles en llegadas ofensivas.

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Al inicio de la segunda mitad, el Torino dio entrada a Nikola Vlasic en lugar de Daniel Bragança, y el conjunto visitante fue mejorando poco a poco. En el minuto 53, el marroquí Zakaria Aboukhlal tuvo una ocasión tras un movimiento dentro del área, pero su disparo salió junto a la portería, y en el minuto 54 Nikola Vlasic desperdició otra oportunidad.

El Nápoles respondió con un disparo de McTominay en el minuto 55 que detuvo Beri. Después, el guardameta despejó otro intento, un lanzamiento de falta ejecutado por Mandragora en el minuto 57. El Nápoles realizó dos cambios en el minuto 58, con las entradas de Mathías Olivera y Noa Lang en lugar de Rafa Marín y Spinazzola, y siguió presionando en busca del gol que le diera ventaja.

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Un gol confirmado por el VAR

El momento decisivo llegó en el minuto 73, cuando Lang le pasó el balón a McTominay fuera del área y el centrocampista escocés soltó un disparo raso con la pierna derecha que acabó en el fondo de la red. El tanto adelantó al Nápoles tras la revisión del VAR, que confirmó la validez del gol.

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El Torino intentó reaccionar en los últimos minutos y dio entrada a más hombres de ataque, mientras que Frank Anguissa vio la tarjeta amarilla en el minuto 76.

El conjunto visitante estuvo a punto de empatar con un cabezazo de Duván Zapata en el minuto 85, pero el balón se marchó lejos de la portería. El Nápoles mantuvo su ventaja hasta el pitido final y logró una victoria que lo eleva a 18 puntos, en la séptima posición, mientras que el Torino se queda estancado con 14 puntos en el duodécimo puesto.

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