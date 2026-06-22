Kylian Mbappé, capitán de Francia, hizo historia en el Mundial 2026 al anotar contra Irak en la segunda jornada.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 14 con un potente disparo de zurda que batió al portero y dio ventaja temprana a los “Gallos”.

Su tercer gol en el torneo le mantiene detrás de Messi, líder con cuatro.

Además, con 15 tantos en su carrera mundialista, igualó a Ronaldo Nazário en el tercer lugar de los máximos anotadores de la historia del torneo.

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Superó a Gerd Müller (14 goles) y quedó a uno de Miroslav Klose (16).

Además, está a tres tantos del récord absoluto de Messi (18 goles en fases finales), lo que le consolida como candidato a batir más marcas en los próximos años.







