El brasileño Malcom de Oliveira, jugador del Al-Hilal, acaparó todas las miradas durante el enfrentamiento ante el Al-Faisaly, que reunió a ambos equipos en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

Malcom logró anotar el segundo gol en el minuto 26 de la primera mitad, con un magnífico disparo con su pierna derecha tras un movimiento perfecto dentro del área.

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El gol de Malcom fue más que una simple jugada, pues supuso una respuesta que confirma su fuerza y sus grandes cualidades, después de que su nombre se vinculara con una salida de las filas del Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

Al mismo tiempo, numerosas fuentes apuntan a que este partido es el último de la estrella brasileña con la camiseta del Al-Hilal, ya que estuvo dedicando algunos gestos a la afición.

Malcom se había incorporado a las filas del Al-Hilal en el verano de 2023, procedente del Zenit ruso, en un momento en el que informaciones periodísticas señalaban que el jugador parecía cerca de jugar con el Al-Diriyah.