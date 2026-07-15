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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Lautaro Martínez elimina a Inglaterra y Argentina iguala el récord de Brasil

Inglaterra vs Argentina
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España vs Por anunciarse
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Lautaro Martínez
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Argentina se ha clasificado para la final

Lautaro Martínez, ingresado como suplente, anotó el gol decisivo para Argentina ante Inglaterra en la semifinal del miércoles.

Inglaterra ganaba 1-0 desde el minuto 55 por tanto de Anthony Gordon, hasta que Enzo Fernández empató con un disparo desde fuera del área en el 85.

En el 90+2, Lautaro cabeceó un centro de Messi y dio el pase a la final.



Según «Stats Foot», Argentina lleva 19 goles en el Mundial 2026, su mejor marca desde Brasil 1970 (19).

Podrá superarlo el domingo en la final contra España.



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