VÍDEO: La leyenda inglesa David Seaman habla sobre su rechazo al Manchester United, las esperanzas del Arsenal de ganar el título y mucho más en el último podcast Beast Mode On.

En el último episodio del podcast Beast Mode On, el exguardameta del Arsenal y de la selección inglesa David Seaman se une a Adebayo Akinfenwa para charlar sobre su carrera y su trayectoria desde que fue descartado por el Leeds United hasta su participación en un Mundial. El dos veces ganador de la Premier League también analiza la actual plantilla de los Gunners, da su sincera opinión sobre Jordan Pickford, habla de aquel gol de Ronaldinho y mucho más.
Haga clic en el botón de reproducción de arriba para ver el episodio completo ⬆️
El podcast Beast Mode On está disponible en YouTube y Spotify, y todos los episodios se pueden ver y escuchar de forma gratuita ahora mismo.
