Las cámaras captaron el abrazo entre Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026, que España ganó 1-0 el domingo.

Horas después de ganar el título con España, Lamine Yamal reveló las palabras que intercambió con Lionel Messi en uno de los momentos más emblemáticos de la final.

Tras el pitido final, Yamal se apartó un instante de la celebración y buscó a Messi, aún en la cancha asimilando la derrota. Se saludaron con un emotivo abrazo que pronto inundó las redes.

El joven delantero español explicó que se acercó al capitán argentino para mostrarle respeto y apoyo en un momento doloroso de su carrera.

El joven, quien ha citado a Messi como su ídolo, reveló: «Solo le dije: “Lo siento”», según BeIN Sports.

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Messi le felicitó por el título y por su actuación en el torneo, demostrando el respeto mutuo entre dos jugadores en etapas muy distintas de sus carreras.

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