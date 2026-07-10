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Vídeo: ¡Ibrahimović sorprende a Klopp en directo con un golpe y un mensaje!

J. Klopp
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Una sorpresa en directo enciende el ambiente en el Mundial de Estados Unidos

Tras retirarse del fútbol, el sueco Zlatan Ibrahimović sigue acaparando atención. Recientemente sorprendió al entrenador alemán Jürgen Klopp con un empujón ligero y un mensaje especial durante una transmisión en directo, lo que provocó gran reacción en las redes.

La final del Mundial 2026 contará con estrellas y leyendas que analizarán los partidos desde estudios o desde los estadios.

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Durante la transmisión del partido Marruecos-Francia en «magenta tv», el sueco irrumpió en la entrevista de Klopp, le dio un ligero golpe en broma y luego lo abrazó entre risas.

El sueco le elogió en directo: «Este es el mejor», demostrando su amistad.

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El momento se hizo viral de inmediato: los aficionados compartieron el vídeo y destacaron el carisma y el humor del sueco.



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