¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Haaland enciende el derbi de Mánchester con un gol polémico

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Inglaterra
Noruega

El City se adelanta pese a la inferioridad numérica

Erling Haaland encendió el derbi de Manchester con un gol polémico, después de que el delantero del Manchester City lograra batir las redes del Manchester United en el minuto 60 de este domingo por la noche, en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la Premier League.

El gol de Haaland llegó después de que su compañero Josko Gvardiol enviara un centro al área que llegó al delantero noruego, quien mandó el balón al fondo de la red, pero el juez de línea levantó la bandera señalando fuera de juego, por lo que el árbitro Michael Oliver decidió anular el gol en un principio, antes de que interviniera el VAR para revisar la jugada y comprobar si la decisión era correcta.

Tras acudir a la tecnología de vídeo, Michael Oliver decidió conceder el gol al Manchester City, después de comprobarse que el delantero noruego estaba en posición correcta y que Enzo Fernández, que se encontraba en fuera de juego e intentó jugar el balón con la cabeza, no llegó a tocarlo, pese a que a primera vista parecía, a simple vista, que Haaland estaba en fuera de juego.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora

El gol de Haaland llegó en contra del desarrollo del encuentro, ante la gran presión que ejerció el Manchester United sobre el Manchester City, especialmente tras quedar en inferioridad numérica después de la expulsión de Phil Foden en el minuto 23, cuando los jugadores del United desperdiciaron más de una ocasión frente a la portería del conjunto celeste, antes de que el balón llegara a Haaland en una de las pocas oportunidades que tuvo el City para poner por delante a su equipo.

Con este gol, Haaland elevó su cuenta a 9 goles ante el Manchester United, prolongando así su llamativo acierto frente al vecino en el derbi.

Cabe señalar que la victoria elevaría la cuenta del Manchester City a 12 puntos (pleno) igualando al Arsenal, líder de la clasificación, mientras que el Manchester United se quedaría con 4 puntos.



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google