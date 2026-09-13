Vídeo: Haaland enciende el derbi de Mánchester con un gol polémico

Erling Haaland encendió el derbi de Manchester con un gol polémico, después de que el delantero del Manchester City lograra batir las redes del Manchester United en el minuto 60 de este domingo por la noche, en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la Premier League.

El gol de Haaland llegó después de que su compañero Josko Gvardiol enviara un centro al área que llegó al delantero noruego, quien mandó el balón al fondo de la red, pero el juez de línea levantó la bandera señalando fuera de juego, por lo que el árbitro Michael Oliver decidió anular el gol en un principio, antes de que interviniera el VAR para revisar la jugada y comprobar si la decisión era correcta.

Tras acudir a la tecnología de vídeo, Michael Oliver decidió conceder el gol al Manchester City, después de comprobarse que el delantero noruego estaba en posición correcta y que Enzo Fernández, que se encontraba en fuera de juego e intentó jugar el balón con la cabeza, no llegó a tocarlo, pese a que a primera vista parecía, a simple vista, que Haaland estaba en fuera de juego.

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El gol de Haaland llegó en contra del desarrollo del encuentro, ante la gran presión que ejerció el Manchester United sobre el Manchester City, especialmente tras quedar en inferioridad numérica después de la expulsión de Phil Foden en el minuto 23, cuando los jugadores del United desperdiciaron más de una ocasión frente a la portería del conjunto celeste, antes de que el balón llegara a Haaland en una de las pocas oportunidades que tuvo el City para poner por delante a su equipo.

Con este gol, Haaland elevó su cuenta a 9 goles ante el Manchester United, prolongando así su llamativo acierto frente al vecino en el derbi.

Cabe señalar que la victoria elevaría la cuenta del Manchester City a 12 puntos (pleno) igualando al Arsenal, líder de la clasificación, mientras que el Manchester United se quedaría con 4 puntos.







