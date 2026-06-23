Vídeo: Francia sorprende a Irak y avanza a dieciseisavos en noche de tormenta

Francia se clasificó para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Irak en la segunda jornada del Grupo 9.

Francia lidera el grupo con 6 puntos y ya tiene el pase a la siguiente ronda tras ganar 3-1 a Senegal en la primera jornada.

Al final del primer tiempo una fuerte tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente el encuentro y evacuar las gradas por seguridad.

Tras dos horas y 12 minutos de espera, el comité organizador autorizó la reanudación del partido. Francia volvió al campo y selló su pase a dieciseisavos.

Mbappé allanó el camino

Los “Gallos” dominaron desde el inicio gracias a los errores individuales de los iraquíes en marca y pase, mientras los “Leones del Riad” no pudieron seguir su ritmo.

Kylian Mbappé abrió el marcador en el 14’ con un potente zurdazo que se coló en la portería.









En la reanudación, Francia mantuvo la presión y Mbappé marcó el segundo en el 54 tras pase de Dembélé y un error defensivo.









Dembélé sentenció el partido

Los galos no cedieron y, en el 66, Dembélé marcó el tercero tras pase de Olise.









Un minuto después, Olléisse golpeó el poste y, en el 68, Rabiot cabeceó fuera.

Oportunidad perdida y esperanzas aplazadas

La ocasión más peligrosa de Irak llegó en el 75’, cuando Ali Al-Hammadi remató desde buena posición pero el balón se marchó junto al poste izquierdo.

Francia controló el partido hasta el final y ganó 3-0, asegurando su pase a dieciseisavos. Irak, en cambio, necesita un resultado positivo ante Senegal en la última jornada para mantener sus opciones.