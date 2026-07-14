Vídeo: España vence a Francia y avanza a la final del Mundial

España se clasificó para la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en semifinales.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti en el 22', y Pedro sentenció en el 58'.

Es la tercera vez consecutiva que España impide a Francia llegar a una final, tras ganarle 2-1 en la Euro 2024 y 5-4 en la Liga de Naciones 2025.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, volvió a imponerse a Kylian Mbappé, del Real Madrid.

En 11 duelos directos, Yamal ha ganado 9 y Mbappé solo 2.

En Dallas se vieron las caras por tercera vez con sus selecciones, y el balance de Yamal es perfecto: tres triunfos seguidos.