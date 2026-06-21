Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: España saca las garras y golea a Arabia Saudí por 4-0

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
España
Arabia Saudita
EE. UU.

«Los Verdes» sufren una dura derrota ante «El Matador»

España debutó en el Mundial 2026 venciendo 4-0 a Arabia Saudí, recordando su histórico 8-0 ante Alemania.

La selección española venció 4-0 a Arabia Saudí este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

España presionó desde el inicio, liderada por Lamine Yamal, quien regresó al once tras entrar como suplente contra Cabo Verde.

Yamal abrió el marcador en el 10’ al rematar con la derecha un centro raso de Mikel Oyarzabal, y marcó su primer gol en el Mundial.

La presión española continuó y Oyarzabal aprovechó un rebote de la defensa para marcar el segundo en el 21.

World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
España crest
España
ESP
World Cup
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

Tres minutos después, el delantero de la Real Sociedad marcó su segundo gol y el tercero de España al cabecear con la izquierda un centro de Dani Olmo.

Arabia Saudí intentó reaccionar, pero no inquietó a Unai Simón y se fue al descanso 3-0.

Al inicio del segundo tiempo Luis de la Fuente reemplazó a Yamal y Oyarzabal, pero el dominio español continuó.

En el 46’, Hassan Tembakti marcó en propia puerta el cuarto de España.

El lateral Marc Cucurella disparó dentro del área, el portero Mohammed Al-Owais repelió el balón, que rebotó en Hassan Tambakti y entró en la portería.

En el 92, Ferran Torres marcó el quinto, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

España sumó así su primer triunfo en el Mundial 2026 tras el 0-0 inicial contra Cabo Verde.

La goleada reavivó el recuerdo de la derrota por 8-0 ante Alemania en el Mundial 2002.

España lidera el Grupo 8 con 4 puntos, mientras que Arabia Saudí se queda con 1, a la espera del Uruguay-Cabo Verde de este lunes.

En la última jornada, Arabia Saudí necesita ganar a Cabo Verde para avanzar, mientras España se mide a Uruguay.

Anuncios