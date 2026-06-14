Tras 28 años sin marcar en un Mundial, Escocia debutó en el Grupo C de la edición 2026 con un valioso 1-0 sobre Haití.

Gracias al empate de Marruecos ante Brasil, Escocia lidera el Grupo C con 3 puntos, mientras que Haití se queda sin unidades.

Escocia empezó con fuerza y casi marcó pronto: Ben Gannon-Dwack obligó al portero Johnny Placide a detener su disparo a los tres minutos.

Poco después, Scott McTominay remató al poste.

El momento decisivo llegó en el 28: John McGinn remató una jugada colectiva, el balón golpeó en un defensa, cambió de rumbo y entró, marcando el primer gol de Escocia en un Mundial desde el de Craig Burley ante Noruega en 1998.

Lawrence Shankland rozó el segundo con un cabezazo que lamió el poste, y aunque Haití respondió con peligro, incluido un disparo de Robin Providence que el portero Angus Gunn desvió con acierto, la defensa acabó despejando el rebote.

En la segunda parte, Haití presionó buscando el empate, pero Angus Gunn salvó a Escocia con intervenciones clave ante Casimir y Pierro.

A pesar de la presión final, los de Steve Clarke aguantaron y lograron su primera victoria en un Mundial en el siglo XXI.

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