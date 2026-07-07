Vídeo: Enrique llora en España... ¿Qué ha pasado?

El técnico del PSG, Luis Enrique, lloró en su ciudad natal.

Según Foot Mercato, el técnico asistió en Gijón a la inauguración de un espacio público que lleva su nombre y recibió un emotivo homenaje.

La playa «El Rincón Verde», de más de 6.000 m², pasó a llamarse como el técnico del PSG.

Ante su familia y autoridades locales, el técnico mostró su emoción al hablar de sus raíces.

«Aquí descansarán mis restos. Esta es una playa única, y me gusta ser diferente. Adoro este lugar. ¡Viva Asturias, viva Gijón y viva el Sporting! Pero Gijón sigue siendo Gijón», afirmó.

En esta placa no veo solo mi nombre, sino también el de mis padres, que lo dejaron todo para venir a Gijón. Fueron, son y siempre serán mi ejemplo. Gracias a mi mujer, Elena, que me ha apoyado. Llevamos juntos al menos treinta años. Es realmente difícil».

Y concluyó entre lágrimas: «Los valores sencillos que mis padres me inculcaron se los transmitimos a nuestros hijos. Hace treinta años inicié este proyecto de vida con mi mujer y hemos formado una familia maravillosa con tres hijos: Pacho, Sera y Shana».







