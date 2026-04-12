Vídeo: El Sundowns vence al Taraji en Túnez

El Sundowns se clasificó para la final de la Liga de Campeones de África tras ganar 1-0 al local Taraji este domingo en la ida de semifinales.

El único gol lo marcó Brian Munes en el 51.

La vuelta se jugará dentro de una semana en Sudáfrica, donde al Sundowns le basta un empate para alcanzar su segunda final consecutiva.

Es la primera vez que los sudafricanos ganan en Túnez tras cinco duelos anteriores: tres empates sin goles y dos derrotas.

Además, es la primera vez que marca en Túnez desde agosto de 2000, cuando cayó 3-2.

El Sundowns llegó a la final la temporada pasada antes de caer ante el Pyramids egipcio, mientras que el Taraji también perdió en la final anterior frente al Al Ahly.

Por su parte, el Real Raja de Marruecos está a un paso de la final tras vencer 2-0 al Nahda Berkane.