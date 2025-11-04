VIDEO: El Manchester United ruega a Marcus Rashford que regrese a casa en una parodia de caricaturas de 442oons mientras el cedido del Barcelona reacciona a los mensajes de Ruben Amorim y Sir Jim Ratcliffe

El último clip de parodia de 442oons muestra al Manchester United rogándole a Marcus Rashford que regrese a casa. Ruben Amorim solicita la ayuda de Harry Maguire, Sir Jim Ratcliffe y The United Strand en un intento de lograr que el internacional inglés termine su cesión en Barcelona. Con el delantero disfrutando de su tiempo en Cataluña, ¿puede la directiva de los Red Devils realmente convencerlo de regresar a Old Trafford? ¡Mira el video completo para averiguarlo!