El mago ghanés Nana Kwaku Bonsam ha reavivado la polémica al desafiar de nuevo a la estrella inglesa Harry Kane, capitán de las Tres Leones.

Bonsam aseguró que dominaría a Kane en el duelo de ayer, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 12 del Mundial 2026, para evitar que anotara ante las Estrellas Negras.

El partido terminó 0-0; Harry Kane falló un cabezazo en el último minuto.

Tras el partido, Bonsam anunció que lo había «liberado» de la «influencia espiritual» que, según él, le impuso.

Durante el partido contra Ghana, Kane apenas tocó el balón 19 veces, su cifra más baja en un gran torneo con Inglaterra.

Tras el encuentro, Bonsam declaró en una entrevista difundida por Ghana Soccer Net: «Soy el brujo más poderoso del mundo. Ahora liberaré a Harry Kane para que marque en el próximo partido de Inglaterra».

Los usuarios de redes compartieron el vídeo en el que aseguraba haberlo liberado de toda influencia espiritual.

Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, mostró una sólida defensa: Gideon Mensah, Jérôme Obokou, Jonas Adjitey y Marvin Sinaya neutralizaron a Inglaterra y mantuvieron a Kane en blanco.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Panamá en la última jornada, mientras Ghana se medirá a Croacia en un duelo que podría definir su pase a los dieciseisavos de final.

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