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Vídeo: El larguero le niega a Ecuador dos goles consecutivos ante Costa de Marfil

Ivory Coast vs Ecuador
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Côte d’Ivoire
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EE. UU.

La mala suerte persigue a la selección latinoamericana

Ecuador dominó la primera parte del partido contra Costa de Marfil, esta madrugada, pero falló varias ocasiones y terminó 0-0.

El larguero evitó dos tantos ecuatorianos consecutivos, lo que dio a Costa de Marfil una nueva oportunidad en la segunda parte.

En el 23’, John Yeboah aprovechó un error de Emmanuel Agbado y disparó desde fuera del área, pero el balón golpeó el larguero.

Siete minutos después, Alan Menda remató dentro del área y el larguero volvió a evitar el gol.

Ambos equipos integran el Grupo 5 junto a Alemania y Curazao, que ya jugaron ayer con victoria de la “Maquinaria” por 7-1.

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