Vídeo curioso: una trampa inesperada para las estrellas del Real Madrid

Una divertida broma llevada a cabo por uno de los integrantes del equipo de comunicación del Real Madrid añadió un ambiente de diversión en los entrenamientos del conjunto merengue, después de que el centrocampista uruguayo Fede Valverde fuera víctima de un "filtro" de grabación que cambió los rasgos de su rostro, en una escena que provocó una ola de risas entre sus compañeros.

Según lo que publicó el club blanco, el director de contenido digital del Real Madrid le entregó un teléfono móvil a Valverde tras el final de la sesión de entrenamiento de hoy, pidiéndole que grabara un vídeo para las cuentas del club en las redes sociales, sin que el jugador se percatara de que la cámara funcionaba con un "filtro" que cambiaba los rasgos del rostro.

Nada más mirar Valverde la pantalla del teléfono y ver su rostro completamente deformado, estalló en risas, antes de hacer caer a sus compañeros Brahim Díaz, Denzel Dumfries, Arda Güler y Vinicius Junior en la misma trampa, en una escena espontánea que reflejó el ambiente positivo dentro del vestuario del equipo.

El Real Madrid documentó la escena y la publicó a través de sus plataformas oficiales, donde tuvo una amplia repercusión entre los aficionados, que disfrutaron de la divertida escena.

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