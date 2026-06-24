Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

Traducido por

Vídeo: Al estilo del gran Haaland, Ferdinand calla a los detractores de Ronaldo

Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
World Cup
Portugal vs Uzbekistán
Uzbekistán
C. Ronaldo
E. Haaland
R. Ferdinand
Colombia
Portugal
EE. UU.
Uzbekistán
Noruega
Inglaterra

El exjugador inglés defiende con fuerza a su antiguo compañero en el United.

Rio Ferdinand admira a Cristiano Ronaldo y son amigos. Ayer martes, tras ver a su amigo marcar dos goles a Uzbekistán, el exdefensa del Manchester United mostró su emoción por su antiguo compañero en los «Diablos Rojos».

El exdefensa acudió a X y publicó varios mensajes para celebrar la actuación del capitán de Portugal, que volvió a dejar huella en el Mundial.

Tras el primer gol de Ronaldo, Ferdinand gritó: «¡Viva Ronaldo!».

Tras el segundo gol, de Nuno Mendes, bromeó: «Pero Cristiano no es un jugador de equipo», alusión a la crítica de que no cede los tiros libres.

Tras el segundo tanto, añadió seis emojis de risa y un breve «¡Y otro gol!».

World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
Portugal crest
Portugal
POR

Para el exdefensa, ver a un futbolista de 41 años seguir brillando en un Mundial con Portugal reaviva el debate sobre su forma física.

Lee también: 120 millones... El Barcelona responde a la oferta saudí por Rafinha

Marca habló de la “defensa de Ferdinand” y recordó que luego publicó un vídeo más serio: «¡Cristiano! Dios mío, esto es lo que hace en serio: Cristiano Ronaldo ya ha dejado su huella en esta edición del Mundial. ¿Y sabéis qué? Para todos los escépticos... ¿Cómo podéis poner en duda a un hombre que va camino de los mil goles? El jugador portugués con más goles en el Mundial: acaba de superar al gran Eusébio».

Es el único jugador en activo que ha marcado en seis Mundiales. Decir que está acabado, que no debería jugar o que perjudica al equipo... No hay muchos delanteros en el planeta con su movilidad. El timing, el momento perfecto para arrancar y rematar. Y luego el segundo gol: un hombre de 41 años que corre detrás de un joven defensa, en un Mundial, y remata como Haaland. El gran Haaland».

Ferdinand concluyó: «Disfrutemos de estos jugadores, no los critiquemos. A mí me encanta ver esto. Y para los que no les gusta…», y concluyó entre risas, mirando a cámara y gritando a quienes cuestionan el lugar de Cristiano en Portugal: «¡Cállense!».

Lee también:

Vídeo: Kane deja a todos boquiabiertos... ¿Ha cumplido el «mago» de Ghana su promesa?

¿Cómo respondió a la pregunta difícil?... El seleccionador de Portugal reacciona ante la comparación entre Messi y Ronaldo

Anuncios