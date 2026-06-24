Vídeo: Al estilo del gran Haaland, Ferdinand calla a los detractores de Ronaldo

Rio Ferdinand admira a Cristiano Ronaldo y son amigos. Ayer martes, tras ver a su amigo marcar dos goles a Uzbekistán, el exdefensa del Manchester United mostró su emoción por su antiguo compañero en los «Diablos Rojos».

El exdefensa acudió a X y publicó varios mensajes para celebrar la actuación del capitán de Portugal, que volvió a dejar huella en el Mundial.

Tras el primer gol de Ronaldo, Ferdinand gritó: «¡Viva Ronaldo!».

Tras el segundo gol, de Nuno Mendes, bromeó: «Pero Cristiano no es un jugador de equipo», alusión a la crítica de que no cede los tiros libres.

Tras el segundo tanto, añadió seis emojis de risa y un breve «¡Y otro gol!».

Para el exdefensa, ver a un futbolista de 41 años seguir brillando en un Mundial con Portugal reaviva el debate sobre su forma física.

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Marca habló de la “defensa de Ferdinand” y recordó que luego publicó un vídeo más serio: «¡Cristiano! Dios mío, esto es lo que hace en serio: Cristiano Ronaldo ya ha dejado su huella en esta edición del Mundial. ¿Y sabéis qué? Para todos los escépticos... ¿Cómo podéis poner en duda a un hombre que va camino de los mil goles? El jugador portugués con más goles en el Mundial: acaba de superar al gran Eusébio».

Es el único jugador en activo que ha marcado en seis Mundiales. Decir que está acabado, que no debería jugar o que perjudica al equipo... No hay muchos delanteros en el planeta con su movilidad. El timing, el momento perfecto para arrancar y rematar. Y luego el segundo gol: un hombre de 41 años que corre detrás de un joven defensa, en un Mundial, y remata como Haaland. El gran Haaland».

Ferdinand concluyó: «Disfrutemos de estos jugadores, no los critiquemos. A mí me encanta ver esto. Y para los que no les gusta…», y concluyó entre risas, mirando a cámara y gritando a quienes cuestionan el lugar de Cristiano en Portugal: «¡Cállense!».

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