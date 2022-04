Vidas ilimitadas gracias a ‘Benicius’

Por Jorge Castro Picón - En videojuegos antiguos, como el Super Mario, empezabas la partida con unas vidas. Si una de sus malévolas tortugas o sus odiosas nubes tira-bombas te mataban, siempre tenías la oportunidad de retomar desde donde lo habías dejado. Eso sí, estas no eran ilimitadas, y si se te acababan, volvías al comienzo. Debías empezar de cero. Game over.

El Madrid ha estado al borde de quedarse sin vidas en numerosas ocasiones esta Champions. Primero contra el PSG, tanto en el baño de ida como en la remontada de la vuelta. Después contra el Chelsea, gracias a la vida extra de la prórroga. Siempre, de forma difícil de explicar, ha terminado pasándose la pantalla, sin necesidad de volver al comienzo, es decir, mirando a la temporada que viene. Sin embargo, nunca en esta edición había estado tan comprometido como contra el Manchester City.

Parecía imposible, tras dos goles locales en cuestión de diez minutos, que el Madrid saliese con vidas del Etihad. El repaso futbolístico era preocupante, principalmente por la endeblez defensiva personificada en un Alaba demasiado renqueante y un Kroos que persiguió sombras durante todo el partido. Cuando todo parecía perdido, condenados a empezar de nuevo, apareció el Súper Mario de esto: Benzema. El Madrid se ha acostumbrado a la épica, aunque a Karim no parece importarle. El francés, con un gran remate a centro de Mendy y con un penalti a lo ‘panenka’ (ya no escribo más eso del punto débil), mantiene en la eliminatoria y en la partida a los blancos.

Pero siempre había alguna pantalla en la que Mario no podía solo, y necesitaba ayuda de su amigo Luigi. Vinicius es ese Luigi. A este no le pesa la camiseta, pero tampoco las piernas. Se subió en la moto para dejar atrás a Fernandinho y, tras una carrera de 50 metros, cruzó la pelota para marcar y reenganchar al equipo. Se está ganando una renovación a la alza y está complicando a Mbappé, que va a tener que pensar, por si acaso, en qué otro sitio le gusta jugar.

No es que el Madrid se pudo ir de Manchester con un saco de goles, es que se fue con él. Pero la sociedad ya conocida como ‘Benicius’ no quiere irse todavía a casa. Han activado el truco y aquí hay vidas ilimitadas. Lo que sea por no empezar la partida de nuevo. El Real está vivo y la semana que viene vuelve a jugar en su pantalla favorita, el Bernabéu. La princesa está en París y la partida no ha acabado.