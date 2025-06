¡Victor Osimhen esperó una hora para tomarse una selfie con Cristiano Ronaldo! El delantero nigeriano revela lo que CR7 dijo y por qué buscaría recuerdos de Messi y Neymar 'incluso si perdemos 10-0'

Victor Osimhen admite que una vez esperó una hora para hacerse una selfie con Cristiano Ronaldo, y revela lo que CR7 finalmente le dijo.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Osimhen no se disculpa por ser un fanático cuando se trata de las luces más brillantes en el fútbol mundial. Al compartir el mismo escenario que los grandes de todos los tiempos, se ha esforzado por crear recuerdos duraderos junto a figuras como Ronaldo, Lionel Messi y Neymar.

¿QUÉ DIJO OSIMHEN?

Osimhen le dijo a Daddy Freeze: "Solía decirle a mis amigos, el día que juegue contra Ronaldo, Messi o Neymar - estos son leyendas, personas que amo mucho - voy a tomarme una foto con ellos. No me importa, ¡incluso si perdemos 10-0!"

Getty Images

LA IMAGEN MÁS AMPLIA

La estrella propiedad del Napoli, Osimhen, tuvo la oportunidad de codearse con Ronaldo durante un enfrentamiento con Juventus en 2021. Agregó al acercarse al portugués GOAT después de ese concurso: "Le dije, 'Cris, me gustaría tomarme una foto contigo'. Él dijo, 'Sí, ven al vestuario'.

Osimhen agregó sobre ser dejado esperando como un joven cazador de autógrafos: "[Gianluigi] Buffon me vio, se acercó a mí y preguntó qué quería. Fue al gimnasio y me dijo que Ronaldo estaba haciendo ejercicio, me dijo que me sentara con él. Estuvimos hablando, fueron casi 30 minutos, todavía no había salido. Esperé una hora, él seguía haciendo ejercicio”.

¿SABÍAS QUE...?

Cuando finalmente llegó su momento, Osimhen dijo de Ronaldo: "Mira las vueltas y las venas; pensarás que tiene 25 años en ese momento.

"Él dijo, 'Gran partido, solo sigue adelante', y le estreché la mano. Nadie se sorprende al ver a Ronaldo haciendo lo que hace ahora, pero en realidad es una gran personalidad."

Getty

¿QUÉ SIGUE PARA OSIMHEN?

Ronaldo sigue fuerte a los 40 años de edad. Recientemente capitaneó a Portugal para ganar la UEFA Nations League y se espera que extienda su contrato en el equipo de la Saudi Pro League, Al-Nassr. Oismhen ha rechazado un traslado al Medio Oriente mientras espera que un gigante europeo - como el Manchester United - haga un movimiento por su firma.