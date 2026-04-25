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VI: Paul Simonis regresa a la Eredivisie con una condición importante

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Paul Simonis, de 41 años, está a punto de regresar a la Eredivisie para sustituir a Maurice Steijn en el Sparta, según Voetbal International

Sparta, Simonis y el VfL Wolfsburgo, su anterior club, aún deben acordar la indemnización del contrato alemán. Ese detalle impide por ahora el anuncio oficial. 

«Si Simonis se pone manos a la obra en Rotterdam-West, todas las partes tendrán que ceder. Ese proceso sigue siendo complicado», escribe VI, que, por cierto, espera que eso no plantee grandes problemas. Al fin y al cabo, todas las partes tienen la intención de llegar a un acuerdo. 

Simonis está sin club desde noviembre, cuando fue suspendido por el Wolfsburgo, que aún le paga. Si no hay acuerdo, el plan B es Ruben den Uil, técnico del Excelsior. 

«Buscamos un entrenador que tenga éxito, como lo tiene Maurice», declaró el director técnico Gerard Nijkamp a VI. «Alguien que rinda, que haga mejorar a los jugadores y que, si hay buenos jugadores de la cantera, los incorpore al primer equipo». 

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«No necesariamente un entrenador joven; la experiencia es fundamental. Hoy un técnico no solo debe dirigir al cuerpo técnico y mandar en el vestuario, sino también tener grandes habilidades de comunicación». 

«Pasas mucho tiempo frente a la cámara, así que eres el primer contacto del club. Es importante que el entrenador lo maneje bien. Hay muchos factores en juego», afirma Nijkamp, quien ve en Simonis al candidato ideal. 

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