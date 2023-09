"¡Vi el increíble debut de Jude!" - El presente de Bellingham en el Real Madrid hace feliz a Erling Haaland

El delantero noruego, ex compañero del internacional inglés en el Borussia Dortmund, concedió una extensa entrevista a L'Equipe.

Erling Haaland ha reconocido este sábado, durante una extensa entrevista concedida a L'Equipe, que se alegra del gran momento que está mostrando Jude Bellingham en el Real Madrid. El delantero noruego del Manchester City coincidió con el internacional alemán en el Borussia Dortmund.

Consultado acerca de si sigue el fútbol internacional, Haaland contestó: "Veo mucho fútbol por televisión. Por cierto, vi el increíble debut de Jude (Bellingham) en el Real Madrid, realmente me ha hecho muy feliz. Me apasiona el fútbol, es lo que siempre me ha gustado y se podría decir que ocupa todo mi tiempo, ya sea a nivel profesional o en mi vida. Además me gusta pegarle un poco a la pelota en el jardín con mi hermana pequeña".

Cabe señalar que Haaland ha estado muchas veces relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid, especialmente cuando jugaba en Alemania, pero finalmente se decantó por el Manchester City de Pep Guardiola, con el que lo ganó todo la temporada pasada.

El artículo sigue a continuación

Getty

Sobre su llegada al club británico, Haaland señaló: "Llegando aquí se demostró que se hablaron demasiadas cosas en su momento. Se decía que no iba a funcionar en el City porque a Guardiola le gustaba jugar sin un 9 referencia. Pues bien... ahora se ha demostrado lo contrario y estoy contento por ello. No leo mucho la prensa pero tampoco vivo en una cueva, escuché estos comentarios. Mi forma de pensar es que no puedo decidir qué pensará o qué le gustará a la gente, sólo tengo que vivir con ello y, si lo hacen, no me preocupe. Al final, creo que le mostré a la gente que podía funcionar y que el City podía jugar un fútbol fantástico, incluso conmigo".

En cuanto a los retos de cara al nuevo curso, sostuvo que "será difícil hacerlo mejor. Hemos logrado un triplete histórico, todos nos esperan aún más, todos quieren pelear aún contra nosotros. Ya el año pasado todo el mundo quería ganarnos en la Premier League porque éramos los actuales campeones de Inglaterra, pero esta temporada será aún más así porque ahora toda Europa quiere derribarnos".

Y agregó: "Todo parte de una base: se apasionado por lo que haces, porque de lo contrario no se puede aguantar en la élite. Por eso, todos los días estoy concentrado, y eso es bueno porque Pep te exige mucho. No puedes relajarte con un entrenador tan exigente. Tienes un examen cada semana porque el partido dice si te preparaste bien o no. Hacer exámenes cada semana es nuestra vida y aquí no se tolera la relajación. La clave es no priorizar los partidos porque todos cuentan. No podemos frenar el sábado contra un equipo que está al final de la tabla sólo porque jugaremos contra el Bayern o el Real Madrid el miércoles siguiente en Champions".

En cuanto al hecho de no haber marcado ni en semifinales ni en final de Champions, Haaland contestó con una sonrisa: "Había marcado algunos durante la temporada, ¿no? El ejemplo de la goleada contra el Real Madrid (4-0), que es quizás el mejor partido de la historia de los Citizens. Ese día tuve la oportunidad de marcar dos o tres goles pero Thibaut Courtois tuvo uno de los partidos de su vida. Ya sabes, no se trata solo de marcar goles. Lo principal es que ganamos y además hicimos un buen partido. Luego una final siempre es un partido especial, estuvo muy igualado, pero, al final, no hay mejor sensación que la victoria colectiva. Evidentemente me hubiese encantado hacer un hat-trick, pero en la final no hay tiempo para este tipo de consideraciones personales, sólo hay que ganar. Incluso lloré por primera vez en mucho tiempo porque había cumplido mi mayor sueño".

Preguntado acerca de si él y Mbappé son los nuevos Messi y Cristiano Ronaldo, Haaland dijo que "eso es lo que todo el mundo parece pensar. Pero ojo, hay que señalar cómo Messi y Cristiano han hecho locuras. También hay que recordar que todavía lo hacen, porque aunque crezcan, por supuesto, siguen siendo jugadores fantásticos. Me siento privilegiado de haber podido observar a dos campeones tan extraordinarios como ellos. Pero, volviendo a la pregunta, nunca hablo de mí contra otros jugadores, no es mi forma de ser ni de ver las cosas. Me enfoco en mí, solo busco ser mejor cada día, seguir disfrutando de lo que hago y ser la mejor versión de mí".

Sobre su relación con Guardiola, confesó: "Con Pep la relación es muy buena. Eso sí, es muy exigente en su trabajo, es muy directo y honesto en su discurso. Pero esa es su forma de gestionar. De todos modos, para desarrollarse y progresar, es mejor tener toda la verdad de una manera muy directa. Podemos decirlo, a veces es brutal. Lo aprecio porque demuestra que está totalmente involucrado y apasionado. No siempre es agradable pero, al mismo tiempo, te enfrenta cara a cara con la verdad y sé que su propósito es hacerte un mejor jugador".

Y sobre aquella vez en la que Guardiola le impidió que hiciera seis goles en un partido (le quitó ante el RB Leipzig cuando ya llevaba cinco), Haaland afirmó: "Sí, hubo mucha frustración, por supuesto. Quizás yo tampoco lo hubiera logrado, no lo sabemos. Pero ojo, no me quejo para nada porque le tengo mucho respeto a Julián Álvarez, que me reemplazó y que también merecía participar en ese partidazo. No fui a llamar a la puerta de Pep enojado para quejarme o lo que sea. Quizás tenga otra oportunidad de batir este récord, quién sabe..."

Por último, dijo que confía en poder ganar el Balón de Oro 2023: "Creo en mí mismo, de verdad. Sé que todavía puedo progresar mucho, todavía soy joven. Pero sí, creo que tengo una oportunidad este año".