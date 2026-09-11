El Al-Ittihad mantuvo su fuerte arranque en la Roshn Saudi League tras lograr una importante victoria a costa del Al-Faisaly por 3-1, la tarde de este viernes, en el marco de la séptima jornada de la competición, para reforzar así su liderato en la tabla de clasificación.

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El Al-Ittihad logró resolver el encuentro a su favor tras una destacada actuación ofensiva, sumando 3 nuevos puntos a su casillero y prolongando sus resultados positivos bajo la dirección de su entrenador alemán Jens Wissing, que ha conseguido mantener al equipo en la zona de la disputa desde el inicio de la temporada.

El triunfo ante el Al-Faisaly no solo fue importante en cuanto a los puntos, sino que trajo consigo una cifra histórica para el Al-Ittihad, después de que el conjunto lograra evitar la derrota durante las primeras 7 jornadas de la Roshn Saudi League.

Es la quinta vez que el Al-Ittihad consigue completar las primeras 7 jornadas sin encajar ninguna derrota desde el inicio de la era profesional en la liga saudí, a partir de la temporada 2008-2009, lo que confirma la capacidad del equipo de firmar un fuerte arranque en la competición.

Esta cifra refleja el estado de estabilidad que vive el Al-Ittihad al comienzo de la temporada, tras lograr mantener su registro libre de derrotas durante las siete primeras jornadas, pese a la diferencia de rivales y la diversidad de circunstancias de los partidos.

Con esta victoria, el Al-Ittihad elevó su casillero a 17 puntos, colocándose de forma provisional al frente de la tabla de clasificación de la Roshn Saudi League, aventajando por dos puntos al Al-Hilal y al Al-Nassr, a la espera de los resultados de sus rivales durante la jornada actual.

El triunfo ante el Al-Faisaly le da al Al-Ittihad un fuerte impulso para continuar su camino en la presente temporada, después de que el equipo demostrara ser uno de los principales aspirantes a la cima, en vista del fuerte arranque y los resultados que le han permitido mantener su posición entre los grandes de la Roshn Saudi League desde las primeras semanas.

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