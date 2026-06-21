Verweij tiene una opinión muy clara sobre Ryan Gravenberch

Mike Verweij critica a Donyell Malen, pero elogia a un compañero de la selección holandesa. El analista de De Telegraaf vio a Ryan Gravenberch brillar en el centro del campo, donde Países Bajos goleó a Suecia 5-1.

«Holanda jugó muy bien con el balón», analizó Valentijn Driessen en Kick-Off tras la amplia victoria en el segundo partido de grupo. «Pero sin él no fue tan bien, tampoco en el centro del campo».

«Los centrocampistas y defensas sufrieron con los movimientos de los suecos, lo que generó espacios y permitió a Suecia progresar con facilidad», añade el jefe de fútbol del diario matutino sobre la fase previa al descanso.

«En parte fue culpa de la disposición del centro del campo, donde está Gravenberch. Aun así, para mí es un jugador excelente y no hay motivo para dudar de él», añade Driessen, quien lo ve como un fijo de la selección.

Verweij recuerda la Euro 2024, cuando el centrocampista apenas participó: «En Alemania se apagó y fue un torneo horrible para él; Koeman no le tuvo en cuenta. Pero en el Liverpool se ha vuelto clave y ahora es imprescindible para Holanda».

«Brobbey y Gakpo acaparan la atención con sus goles, pero Gravenberch también jugó de maravilla», concluye.

Gravenberch fue titular tanto ante Japón como frente a Suecia, junto a Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en el centro del campo.