¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoVenezia
Stadio Pierluigi Penzo
team-logoInter Milán
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

Venezia-Inter, previa de la Serie A: todo lo que necesitas saber

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
Venezia vs Inter Milán
Venezia
M. Thuram

Previa del Venezia vs Inter de la Serie A

crest
Serie A - Jornada 9
Stadio Pierluigi Penzo

El Inter, especialista en remontadas, apunta a revalidar el Scudetto

El Inter visita el estadio Pierluigi Penzo para enfrentarse al colista Venezia, animado por una victoria agónica ante la Fiorentina. El centrocampista polaco Zielinski transformó un penalti en el minuto 97 para asegurar el triunfo. Marcus Thuram marcó el gol del empate y después provocó el penalti, una muestra de lo decisivo que se ha vuelto para el Inter en ausencia de su capitán y referente, Lautaro Martinez. El Inter ha ganado siete de sus ocho partidos de Serie A, el mismo balance que la Lazio. En cuatro de esas siete victorias empezó por detrás en el marcador, lo que pone de relieve su capacidad para sobreponerse a las dificultades y remontar.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

El Venezia se prepara para la prueba más difícil de Italia

La victoria por 1-0 ante el Napoli resultó ser un espejismo para el colista Venezia, que después cayó por 1-0 frente al Genoa y sigue en el último puesto con solo tres puntos de 24 posibles. El delantero nigeriano Akor Adams, fichado del Sevilla, ha sido una de las pocas notas positivas del Venezia. Si quiere sacar algo de este partido, probablemente necesitará una gran actuación del jugador de 26 años.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Datos clave

  • El Inter ha ganado los cinco enfrentamientos con el Venezia, con un marcador global de 11-2.
  • El Inter promedia 2,9 goles por partido de Serie A esta temporada.
  • El Venezia se ha quedado sin marcar en cuatro de sus ocho partidos de liga esta temporada.

Noticias de los equipos y plantillas

Venezia contra Inter Milán alineaciones probables

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
Venezia

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola no puede contar por lesión con Bartol Franjic, Andrea Adorante ni Marin Sverko. En el once previsto figuran Filip Stankovic en la portería; Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut y Ridgeciano Haps en la línea defensiva; Kike Perez, Simon Sohm y Toma Basic en el centro del campo; y Akor Adams y John Yeboah en ataque.

Cristian Chivu sigue lidiando con una larga lista de bajas por lesión: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard y Curtis Jones no están disponibles. Pese a esas ausencias, el once previsto del Inter sigue siendo formidable: Ivan Provedel en la portería; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji y Yann Aurel Bisseck en defensa; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto en el centro del campo; y Marcus Thuram junto a Francesco Pio Esposito en ataque.

Estado de forma

VEN

VEN - Formulario

LAZ
L0-2
RAP
W1-0
ATA
L3-1
NAP
W1-0
GEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
INT

INT - Formulario

PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Venezia llega a este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado tres goles y ha encajado nueve. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Genoa en la Serie A, después de la memorable victoria por 1-0 frente al Napoli de la semana anterior, un resultado que demostró que el Venezia puede poner en apuros a cualquier equipo de la competición.

El Inter llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve goles y ha encajado ocho. Su resultado más reciente fue aquella remontada por 2-1 ante la Fiorentina, tras vencer por 1-0 al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en esta racha fue el 3-4 frente al Club Brugge en Europa. En la Serie A, el Inter ha ganado sus tres últimos partidos consecutivos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

VeneziaEmpateInter Milán
0
0
5
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
F
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
F
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
2Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Coppa Italia el 3 de diciembre de 2025, cuando el Inter ganó por 5-1 en casa. Antes, el Venezia recibió al Inter en la Serie A en enero de 2025 y el conjunto visitante ganó por 1-0 en el Penzo. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces y el Venezia una. La única victoria del equipo local llegó en un amistoso contra el Rapid Wien, no en un partido oficial. El dominio del Inter en este duelo es evidente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google