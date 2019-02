Ven a Carlos Rodríguez de regreso en Europa

El mediocampista ya tuvo un paso anterior por España, pero volvió para el torneo pasado a los Rayados.

Carlos Rodríguez es una de las revelaciones en años recientes del futbol mexicano. Particularmente por su historia, ya que a sus 22 años jugó en el Viejo Continente, en el ascenso español, descendió, aunque retornó al club del que salió para ahora sí ganarse un lugar dentro del once titular del Monterrey. Su nivel lo llevó para la Selección mayor en la primera convocatoria del Tata Martino.

No en vano lo ven de vuelta cruzando el Océano Atlántico. O al menos así piensa Eliseo Aceves, el ‘padre futbolístico’ de Charly, y quien lo tuvo en la escuela de Rayados San Nicolás por siete años. “De hecho yo decía ‘¿por qué no tiene un llamado a la Selección? Porque siempre tuvo un buen nivel en Sub 17 y 20. Siempre fue un jugador muy constante, pero no se le había dado su momento. Si sigue así con ese nivel que él tiene se va a ir a Europa pronto”, sostuvo en entrevista con Mediotiempo.

En la temporada 2017-18, el contención defendió el uniforme del Toledo, de la Segunda División B, jerárquicamente la Tercera. Ahí disputó 30 encuentros y anotó 3 veces; sin embargo perdió la categoría y la Pandilla lo abrió las puertas nuevamente. Con el técnico Diego Alonso se ha vuelto un indiscutible.